1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı

Kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de formalarını giyen 37 yaşındaki Bilal Kısa, futbolu bıraktığını açıkladı.
 05 Ekim 2020 22:12
+Aa- Yazdır
Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı

Bilal Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte formasını giydiğim Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Boluspor'un tüm yönecilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığım ve unutamayacağım anılar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray kulüpleri ile büyük taraftarlarına, her daim yanımda olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak
05 Ekim 2020 13:47		 Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı
04 Ekim 2020 21:16
Beşiktaş kazanmayı unuttu
04 Ekim 2020 18:19		 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!
03 Ekim 2020 09:38		 UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu
02 Ekim 2020 14:43
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
01 Ekim 2020 23:37		 Kasapoğlu'ndan Rangers - Galatasaray maçı müjdesi
29 Eylül 2020 23:07
Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor
29 Eylül 2020 22:44		 Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
29 Eylül 2020 09:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:41 - Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı22:28 - Belediye Başkanı zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı22:25 - TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor22:12 - Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı22:04 - 'Örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor' itirafı22:01 - Hukuk fakültelerinin ilk dersi TBMM Başkanı Şentop'tan
21:53 - Oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı21:51 - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına atama21:50 - Karantina sürecinde evde kalanların tercihi kitap okumak oldu21:49 - Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak etkili olacak21:46 - Köylülerin kurduğu güneş paneli su faturalarını azalttı21:29 - İstinaf, Ceren Damar'ın katiline verilen cezayı onadı
21:12 - Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak21:10 - Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu21:02 - Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı20:47 - 'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'20:37 - İlaç kutusundan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı
20:34 - Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilo altınla yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Erdoğan: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim başlayacak
Tepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı
Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak
Erdoğan: Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
'500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz'
2020 EKPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Geç başvuru tarihleri ilan edildi
İkinci el fiyatlarında 'ÖTV' etkisi
Tavuk dönere geç, hobi bahçesine dur
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ötzi 1
05.10.2020 kabine toplantısı 2
mourinho'nun eski takımına 6 atması 2
Cska moskova'nın 3 oyuncusunda corona çıkması 1
masterchef 1
yunan mitolojisi 1
Didar 1
giuliano de paula 1
çam sakızı 3
altın oran 2
SON İLANLAR
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 3 personel alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 10 personel alacak
Zafer Kalkınma Ajansın 4 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜBİTAK 55 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam