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İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

Tokat'ta vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
 05 Ekim 2020 23:04
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İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

Tokat'ta vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kendisini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görevli doçent doktor olarak tanıtan bir kişinin bazı vatandaşları üniversitede işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Doçent doktor olduğunu iddia eden R.B. ile H.N, İ.Ö. ve C.D, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler H.A. ve M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların şu ana kadar çoğunluğu işe yerleştirme vaadiyle olmak üzere 63 kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Polis ekiplerince 2 Ekim'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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