Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı
Elbistan Belediyesinin sözleşmelerini yıl sonunda uzatmadığı 5393'e tabi sözleşmeli personel idare mahkemelerinde açtıkları ilk davaları kazandı.
|06 Ekim 2020 00:04
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Elbistan belediyesi 2019 yılı sonunda, ortada somut bir gerekçe yokken 8 sözleşmeli personelin sözleşmesini uzatmamıştı ve bu personelin işine son vermişti. Bu konu Ocak ayında, memurlar.net'te haber olarak yer almıştı. Tıklayınız.
Sözleşmesi uzatılmayan personel, idare mahkemelerinde dav açtı. İdare mahkemeleri, belediyelerin, gerekçe olarak ortaya somut bir gerekçe sunamaması üzerine, sözleşmelerin uzatılmamasına dair işlemi iptal etti.
İŞTE MAHKEME KARARLARI
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