İhraç olup dönenlerin siliniyor ama açığa alınıp dönenlerin HİTAP kayıtları silinmiyor
SGK Başkanlığı, FETÖ'den açığa alınan kamu personelinden iade olanların HİTAP kayıtlarının silinmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığını belirtti.
|06 Ekim 2020 11:05
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SGK Başkanlığı, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşlerine dayanarak, kanunlarda bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle, açığa alınmış kamu personelinin iade olsa dahi SGK'daki HİTAP kayıt bilgilerinin silinmeyeceği yönünde görüş verdi.
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