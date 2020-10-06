CİMER'den başvuran sözleşmesi personele uyarı
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü personeline bir yazı göndererek, CİMER üzerinden şikayette bulunmanın usulsüz olduğunu belirtti.
|06 Ekim 2020 00:05
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü personeline, 2 Ekim 2020 tarihinde bir yazı göndererek, CİMER üzerinden şikayette bulunmanın usulsüz olduğunu belirtti.
Yazıda, 657 sayılı Kanunun usulsüz müracaat ve şikayette bulunma maddelerine yer verilerek, şikayetlere devam edilmesi halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesinde yer alan hükümlere göre işlem tesis edileceği belirtildi.
İŞTE İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI
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