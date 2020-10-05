Bir dizi daha final yapıyor!
Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi, kötü gelen reytinglerin ardından final kararı aldı.
|05 Ekim 2020 23:43
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Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi, kötü gelen reytinglerin ardından final kararı aldı.
Ekran macerasına büyük bir hevesle başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisinden kötü haber geldi. Melek Balekoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil'in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi. Final haberini duyuran TV100'den Birsen Altuntaş, dizinin 6. bölümüyle ekrana veda edeceğini söyledi.
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