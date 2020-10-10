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4/B'li personele verilemez diyen bakanlık 4/D'li işçiye nöbet ücreti verilebilir dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4/D statüsünde çalışan işçilere nöbet ücreti verilebileceğini belirtti.
 10 Ekim 2020 12:28
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4/B'li personele verilemez diyen bakanlık 4/D'li işçiye nöbet ücreti verilebilir dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da hüküm yer almadığı için, 4/B'li personele nöbet ücreti verilmeyeceğini belirtmişti.

Ancak Bakanlık Strateji Geliştirme Bakanlığı 7/9/2020 tarihinde verdiği görüşte, 2017/5 sayılı Nöbet Genelgesinde yer alan hükme atıfla işçi statüsündeki personele nöbet ücreti verilebileceği yönünde görüş verdi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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