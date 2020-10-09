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Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında çalışan R.U. adlı zabıt katibi, 2017 yılında attığı maille adli ve idari yönden soruşturma açılmasına neden olan A.Y. aleyhine açtığı davayı kazandı.
 09 Ekim 2020 10:05
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Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı

2016 yılında bir kişi, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında çalışan R.U. adlı zabıt katibi için, Adalet Bakanlığına mail atarak, zabıt katibinin FETÖ'cü olduğunu, FETÖ'nün gazetesinde gönüllü olarak çalıştığını, FETÖ'nün gazetelerini ilçeden getirip köyde dağıttığını iddia etmiştir.

Zabıt katibi hakkında hem adli hem de idari soruşturma açılmış, adli soruşturmada takipsizlik, idari soruşturmada ise ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Zabıt katibi ilgili kişi hakkında iftira suçundan Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yerel mahkeme 10 ay hapis cezası vermiş ve cezayı ertelemiştir. İstinaf ise 10 ay hapis cezasını 6 bin TL adli para cezasına çevirmiştir.

Daha sonra R.U. manevi tazminat davası açmıştır. Hukuk Mahkemesi, ceza yargılamasındaki cezayı gözönüne alarak iftirayı atan A.Y aleyhine 12 bin 500 TL tazminat cezası kararı vermiştir. İstinaf bu kararı onamıştır.

İŞTE HUKKUK MAHKEMESİ KARARI
Memurlar.Net - Özel

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