Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|06 Ekim 2020 00:52
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YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6'sında yer alan "4.5 Lavabo atık haznelerinin korunmasında" satırının "Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)" sütununda yer alan "2020" ibaresi "2021" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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