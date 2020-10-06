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Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 06 Ekim 2020 00:52
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Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6'sında yer alan "4.5 Lavabo atık haznelerinin korunmasında" satırının "Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)" sütununda yer alan "2020" ibaresi "2021" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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