1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanada, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurdu.
 06 Ekim 2020 01:07
+Aa- Yazdır
Kanada, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.

Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'
05 Ekim 2020 20:47		 Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı
05 Ekim 2020 20:30
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
05 Ekim 2020 18:36		 Beyaz Saray açıkladı: Trump bugün taburcu olabilir
05 Ekim 2020 18:18
Aliyev: Türk SİHA'ları ordumuza büyük avantaj sağladı
05 Ekim 2020 15:41		 Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
05 Ekim 2020 15:39
Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik
05 Ekim 2020 14:55		 DSÖ'nün Kovid-19 raporunda Türkiye'ye övgü
05 Ekim 2020 13:03
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
05 Ekim 2020 12:44		 Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı
05 Ekim 2020 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:06 - Okullar açılıyor, peki uyulması gereken kurallar neler?01:59 - Başka ülkelere temsilci atayan Facebook Türkiye'ye temsilci atamıyor01:53 - Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri01:26 - İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi01:09 - 6 Ekim 2020 'HSK' kararı yayımlandı01:07 - Kanada, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu
01:02 - İYİ Parti'de kriz: Katılmama kararı aldılar00:52 - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik00:10 - Avrupa'nın en büyük yapay kelebek uçuş alanı... Kelebekler Vadisi00:05 - CİMER'den başvuran sözleşmesi personele uyarı00:04 - Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı00:01 - 6 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
23:43 - Bir dizi daha final yapıyor!23:39 - İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak23:29 - 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor23:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO inisiyatifini destekliyoruz23:07 - Odasında mastürbasyon yapan başkan görevden alındı
23:04 - İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
CİMER'den başvuran sözleşmesi personele uyarı
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı
6 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Avrupa'nın en büyük yapay kelebek uçuş alanı... Kelebekler Vadisi
İYİ Parti'de kriz: Katılmama kararı aldılar
İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi
6 Ekim 2020 'HSK' kararı yayımlandı
Kanada, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünyadaki pembe göller 1
ticaret borsası 1
diego perotti 1
yunan mitolojisi 1
İrtifak Hakkı 1
Bidayet 1
Kalapatama 1
çavdar tarlasında çocuklar 1
Gümrük Vergisi Muafiyeti 1
kavlamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
Mersin Gülnar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 35 İşçi Alacak
Kilis Polateli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam