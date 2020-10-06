Kanada, Türkiye'ye silah ihracatını durdurdu
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurdu.
|06 Ekim 2020 01:07
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Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.
Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.
Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.
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