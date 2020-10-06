6 Ekim 2020 'HSK' kararı yayımlandı
6 Ekim 2020 'HSK' kararı yayımlandı.
|06 Ekim 2020 01:09
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Birinci dereceye yükselmiş ölüp 31.08.2020 Tiırihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı Hakim. Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile ulun yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
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