İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu.

Cüneyt Özdemir bir takipçisinin sorusunu şu şekilde İmamoğlu'na sordu

"İETT'ye tanesi 2,89 liradan maske satın aldığında, İmamoğlu açıklama olarak, onlar nitelikli maskeydi diye bir hikaye uydurmuştu. Yine İETT geçtiğimiz günlerde maske satın aldı, ama bu kez tanesi 26 kuruşa geldi. Sorum şu, bu kez niteliksiz maske mi satın aldı?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Çok yetersiz bir soru, yetersiz bilgiyle donatılmış, onun için çok muhatap alınacak bir soru değil. İnanın mhatap alınacak soru değil"