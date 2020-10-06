Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
|06 Ekim 2020 01:53
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Habertürk gazetesindeki köşesinde, Meclis gündemine gelen kamuda işe girecekler için güvenlik kriterlerini belirleyecek yeni yasayı değerlendiren Kübra Par, geçen sene fişleme tartışmalarına neden olduğu için ertelenen bu yasanın şayet şimdiki haliyle yasalaşırsa kamuya alınacak kişilerin kayınvalide ve kayınpederlerinin soruşturulmasını da beraberinde getireceğini söylüyor.
Bülent Arınç, Şaban Dişli gibi sembolik isimler söz konusu olduğunda AK Partililerin "suçun şahsiliği" ilkesini savunduklarını ve doğru olanın da bu olduğunu hatırlatan Kübra Par, "Ama şimdi buna rağmen Güvenlik Soruşturması yasasındaki 'dünür' kriterine destek verirlerse bu büyük bir çelişki olmaz mı?" diye soruyor ve ekliyor: "Siyasetçiye gelince 'Suçun şahsiliği', bürokrata gelince 'Güvenlik önceliği' demek hiç adaletli gelmiyor..."
Kübra Par'ın Habertürk gazetesinde yayınlanan "'Dünür' kriterini AK Parti gerçekten savunuyor mu?" başlıklı yazısının (05 Ekim 2020) konuyla alakalı kısmı şöyle:
"Kamuda işe girecekler için güvenlik kriterlerini belirleyecek yeni bir yasa çalışması var Meclis gündeminde. Geçen sene fişleme tartışmalarına neden olduğu için ertelenmişti.
Çeşitli revizyonlardan sonra şimdi o teklif Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmiş. Nuray Babacan'ın yazdığına göre, yasalaşırsa artık kamuya alınacak kişilerin kayınvalide ve kayınpederleri de soruşturulacakmış.
Bu düzenleme bana damatları, kayınpederleri, kardeşleri veya diğer yakın akrabaları FETÖ'cü çıkınca tartışmalara konu olan kimi siyasetçilerin durumunu hatırlattı.
Bülent Arınç, Şaban Dişli gibi sembolik isimler söz konusu olduğunda AK Partililer ısrarla "suçun şahsiliği" ilkesini savunmuştu. Doğrusu da buydu...
Ama şimdi buna rağmen Güvenlik Soruşturması yasasındaki 'dünür' kriterine destek verirlerse bu büyük bir çelişki olmaz mı?
Siyasetçiye gelince "Suçun şahsiliği", bürokrata gelince "Güvenlik önceliği" demek hiç adaletli gelmiyor bana açıkçası...
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