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Başka ülkelere temsilci atayan Facebook Türkiye'ye temsilci atamıyor

Siber Haklar Uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, Facebook'un Türkiye'ye temsilci atamayacağını duyurdu. Bu durumda Aralık'tan itibaren Türkiye'den Facebook'a ulaşılamayacak.
 06 Ekim 2020 01:59
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Başka ülkelere temsilci atayan Facebook Türkiye'ye temsilci atamıyor

Siber Haklar Uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, Facebook'un Türkiye'ye temsilci atamayacağını duyurdu. Bu durumda Aralık'tan itibaren Türkiye'den Facebook'a ulaşılamayacak.

Facebook'un başka ülkelerde aynı şartlarda temsilci bulundururken, Türkiye'nin yasayla işaret ettiği kuralı kabul etmemesi, Aralık'tan itibaren büyük bir sorun yaşanacağını göstermektedir.
Memurlar.Net
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