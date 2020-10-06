Başka ülkelere temsilci atayan Facebook Türkiye'ye temsilci atamıyor
Siber Haklar Uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, Facebook'un Türkiye'ye temsilci atamayacağını duyurdu. Bu durumda Aralık'tan itibaren Türkiye'den Facebook'a ulaşılamayacak.
|06 Ekim 2020 01:59
|+Aa- Yazdır
Siber Haklar Uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, Facebook'un Türkiye'ye temsilci atamayacağını duyurdu. Bu durumda Aralık'tan itibaren Türkiye'den Facebook'a ulaşılamayacak.
Facebook'un başka ülkelerde aynı şartlarda temsilci bulundururken, Türkiye'nin yasayla işaret ettiği kuralı kabul etmemesi, Aralık'tan itibaren büyük bir sorun yaşanacağını göstermektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
05 Ekim 2020 19:12
|Forbes: Türk SİHA'ları düşmanlarına zor günler yaşatacak
05 Ekim 2020 14:46
|Teber güdüm kitli bombalar hedefleri tam isabetle vurdu
03 Ekim 2020 16:21
|İşte yerli PUHU: Operasyonlarda etkin olarak kullanıldı
03 Ekim 2020 14:33
|MKEK'ten insansız, hibrit zırhlı muharebe araç sürprizi
03 Ekim 2020 13:32
|WhatsApp'a beklenen özellik geldi! Artık süresiz
02 Ekim 2020 16:52
|Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
02 Ekim 2020 12:09
|Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre verildi
01 Ekim 2020 18:20
|Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak
01 Ekim 2020 14:45
|Bu robot 'Başlat' komutuyla girdiği mekanları sterilize ediyor
01 Ekim 2020 11:53