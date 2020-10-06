Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
|06 Ekim 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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