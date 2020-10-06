Altı yıl değil 66 yıl geçse de unutulmaz

Yakın tarihin dönüm noktalarından biri: Kobani olayları... HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden altı sene geçti. İzinsiz gösterilerde iki polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti, 435 vatandaş ile 326 güvenlik görevlisi yaralandı. Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

CESEDE İŞKENCE YAPTILAR

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine işkence yapıldı, ayrıca 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi, Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi.

Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine şahitlik ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü. Olaylara ilişkin o dönem 386 kişi tutuklanırken Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O tarihte HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da soruşturma kapsamında sonraki süreçte tutuklandı. Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Saldırılarda katledilen gençlerden Hasan Gökguz'ün babası Mehmet Gökguz "Soruşturma devam etsin, bu işle kimin ilişkisi varsa hepsini yakalasınlar. Adalet yerini bulsun ve hak ettikleri cezayı alsınlar" dedi. Olaylarda yaralı kurtulan Yusuf Er ise "Aradan altı yıl geçmesine rağmen bu zulmü hiçbir zaman unutmadık, unutturmamaya da çalışıyoruz" diye konuştu.

17 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Kobani provokasyonunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen faillerin hesap vermesi için operasyonlar hiç durmadı. Son operasyon 25 Eylül'de yapıldı. Eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalandı. Aralarında eski HDP milletvekilleri ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 17'si cezaevine gönderildi.