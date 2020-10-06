Yerli gazın kara yolu açılıyor
|06 Ekim 2020 07:20
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Enerji alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik yeni bir kanun teklifi hazırlandı. Buna göre maden ruhsat başvuruları, doğalgaz boru hatlarının yaygınlaştırılması ve jeotermal enerji gibi konularda yeni adımlar atılacak. TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi ile maden ruhsat başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde gecikme olursa, işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkan sağlanacak. Maden işletmecisinden 18 ayrı konuda talep edilen 'borcu yoktur' belgesi; maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi gibi bazı durumlar dışında aranmayacak. Böylece madencilik sektöründe bürokratik süreçler azaltılmış olacak.
Diğer yandan yerli üretim doğalgazın en ekonomik yoldan ve hızlı şekilde satışa sunulabilmesi için düzenleme yapılıyor. Bu gazın doğrudan dağıtım şebekesine verilebilmesi için 'üretim' tanımında değişikliğe gidildi. Boru hatlarının ulaşmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı bölgelere de doğalgazın ulaştırılabilmesi, acil durum ve kriz anlarında tüketicilerin doğalgaz arz sürekliliğinin sağlanabilmesi, doğalgaz piyasasının derinleşmesi gibi amaçlarla, uluslararası piyasalarda örneği görülen piyasa yapıcı (market maker) kavramına benzer bir yaklaşım geliştirilecek. Bu amaçla Kanun'a "Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası" tanımı eklendi.
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