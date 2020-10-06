Kırgızistan'da göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını işgal etti
|06 Ekim 2020 06:50
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Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.
Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.
Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.
Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.
Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.
CEZAEVİNDEN ESKİ CUMHURBAŞKANINI ÇIKARDILAR
Gece yarısından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamentoyu işgal eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan ve Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevine yöneldi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi. Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti. Bir kalabalığın arasında çıkarılıp arabaya bindirilen Atambayev'in Ala Too meydanında kendisini bekleyen binlerce taraftarına seslenmesi bekleniyor.
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