Korona ile mücadelede hedef süper bulaştırıcılar
|06 Ekim 2020 07:35
|+Aa- Yazdır
Anadolu'dan başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere dönüşlerin başlaması ile birlikte Covid-19 vakalarında büyük artış olmasından endişe ediliyordu. Memleketlerinden dönenler son iki haftada oldukça arttı. Bu durumun virüsün yayılımına etkisi ise önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak. Eylül sonu itibarıyla özellikle İstanbul için kötümser beklentiler vardı ancak alınan tedbirlerin de etkisiyle korkulan olmadı. 29 Eylül'de İstanbul'daki günlük hasta sayısı 228 olarak açıklanırken, bu rakam 3 Ekim itibarıyla 336'ya çıktı. Uzmanlar, bu artışın 'kontrollü' olduğunu belirtti. İstanbul ve çevre illerde vakalarda ani artışlar olmazsa kış mevsimi boyunca Türkiye genelinde de kontrol sağlanmış olacak.
HES KODU YAYGINLAŞACAK
Kademeli mesai, birçok kamu hizmeti için getirilen HES kodu zorunluluğu ve maske takmayanlara yönelik verilen cezaların tahsil edilmeye başlamasıyla birlikte vaka yayılım hızının, sadece büyükşehirlerde değil tüm Türkiye'de 'kontrollü' olacağı değerlendiriliyor. Özellikle HES kodu uygulaması, testi pozitif çıkanların ve temaslılarının izolasyonu açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple HES kodu zorunluluğunun daha da yaygınlaştırılması, sadece kamuda değil özel sektörde de uygulanması bekleniyor. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, birkaç hafta içinde Türkiye'deki günlük test sayısını 200 bine çıkaracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, bu sayı ile birlikte test politikasının da değişeceğini, özellikle 'süper bulaştırıcılar' olarak adlandırılan belirtisiz vakaları yakalamaya yönelik taramaların ön planda olacağını dile getiriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Virüs miktarını evde testle öğrenebileceğiz'
06 Ekim 2020 08:51
|Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı
06 Ekim 2020 08:39
|Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü
06 Ekim 2020 08:30
|Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Ekim 2020 06:30
|6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor
05 Ekim 2020 23:29
|Belediye Başkanı zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı
05 Ekim 2020 22:28
|Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak etkili olacak
05 Ekim 2020 21:49
|Köylülerin kurduğu güneş paneli su faturalarını azalttı
05 Ekim 2020 21:46
|Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı
05 Ekim 2020 21:02
|Hatay'a şehit ateşi düştü
05 Ekim 2020 19:06