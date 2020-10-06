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Korona ile mücadelede hedef süper bulaştırıcılar

Günlük test sayısı birkaç hafta içinde 200 bine ulaşacak. Bu artışla birlikte 'süper bulaştırıcılar' olarak adlandırılan belirtisiz vakaları yakalamaya yönelik taramalar öne çıkacak
 06 Ekim 2020 07:35
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Korona ile mücadelede hedef süper bulaştırıcılar

Anadolu'dan başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlere dönüşlerin başlaması ile birlikte Covid-19 vakalarında büyük artış olmasından endişe ediliyordu. Memleketlerinden dönenler son iki haftada oldukça arttı. Bu durumun virüsün yayılımına etkisi ise önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak. Eylül sonu itibarıyla özellikle İstanbul için kötümser beklentiler vardı ancak alınan tedbirlerin de etkisiyle korkulan olmadı. 29 Eylül'de İstanbul'daki günlük hasta sayısı 228 olarak açıklanırken, bu rakam 3 Ekim itibarıyla 336'ya çıktı. Uzmanlar, bu artışın 'kontrollü' olduğunu belirtti. İstanbul ve çevre illerde vakalarda ani artışlar olmazsa kış mevsimi boyunca Türkiye genelinde de kontrol sağlanmış olacak.

HES KODU YAYGINLAŞACAK

Kademeli mesai, birçok kamu hizmeti için getirilen HES kodu zorunluluğu ve maske takmayanlara yönelik verilen cezaların tahsil edilmeye başlamasıyla birlikte vaka yayılım hızının, sadece büyükşehirlerde değil tüm Türkiye'de 'kontrollü' olacağı değerlendiriliyor. Özellikle HES kodu uygulaması, testi pozitif çıkanların ve temaslılarının izolasyonu açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple HES kodu zorunluluğunun daha da yaygınlaştırılması, sadece kamuda değil özel sektörde de uygulanması bekleniyor. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, birkaç hafta içinde Türkiye'deki günlük test sayısını 200 bine çıkaracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, bu sayı ile birlikte test politikasının da değişeceğini, özellikle 'süper bulaştırıcılar' olarak adlandırılan belirtisiz vakaları yakalamaya yönelik taramaların ön planda olacağını dile getiriyor.

Türkiye
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