Dışişleri'nden Kanada'ya ihracat izni tepkisi
Dışişleri'nden Kanada'ya ihracat iznine tepki gösterdi
|06 Ekim 2020 07:35
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Dışişleri Bakanlığı, "Kanada'nın bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç iznini askıya alması çifte standarttır" dedi. Kanada, Türkiye'ye verdiği bazı teknolojilerin Karabağ bölgesinde kullanıldığı gerekçesiyle ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
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