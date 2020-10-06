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Salgında yeni önlemler... Herkes HES'lenecek

Kış ayına yaklaşılması ile birlikte koronavirüste yeni tedbirler de geliyor. Genelgelerle zorunlu olarak belirtilenler dışındaki kurumlar da Hayat Eve Sığar (HES) koduna geçmeye başladı.
 06 Ekim 2020 08:15
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Salgında yeni önlemler... Herkes HES'lenecek

Bazı hastane ve bakanlıklar, tüm ziyaretçiler ve çalışanları HES'le takip ediyor.

Koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar veya karantina döneminde olması gerekirken buna uymayanlarla ilgili takip sistemi olan HES, önümüzdeki dönemde oldukça öne çıkacak. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı, zorunlu olmadığı halde HES koduna geçen ilk kurumlar arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uzmanlar, hastaneler başta olmak üzere, kamu ve özel işyerlerinin de çalışma güvenliği açısından bir süre sonra HES kodunu zorunlu olarak uygulayacaklarını, böylece denetimin sağlanacağını belirtiyorlar. Sağlık Bakanlığı ve hükümette yapılan toplantılarda da, HES kodu zorunluluğu olan alanların arttırılması yönünde önerilerin gündeme geldiği belirtiliyor.

Kurumlarla ilişkisi olan kişilerin, hastalıkla ilgili yaşadığı bir gelişme anında sisteme düşüyor ve kırmıza koda geçiyor. Sağlık Bakanlığı'nın sistemine entegre olan tüm kurumlar, hem personeli hem de kuruma giriş çıkıp yapan herkesi bir yıl süreyle sistemden takip edebiliyor. Uzmanlar, bu sistemin bir süre sonra otomatik olarak işleyeceğini, bankalar, hastaneler, sigorta, tapu gibi tüm kurumların bunları zorunlu olarak isteyeceğini ifade ediyorlar.

YERİNDE BULAŞ DÖNEMİ

Pandemiyle ilgili olarak son iki hafta içerisinde yapılan toplantılarda ise yaz göçünün tamamlandığı, bundan sonra vakaların yerinde bulaş olarak nitelendirileceği ifade ediliyor. Buna göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki gelişmelerin bu hafta da izlenmesi gerekiyor. Bu bölgeye dışarıdan gelenlerin etkisi bu hafta görülecek. Ancak, alınan önlemler nedeniyle artışın kademeli olacağı, hızla yükselişler beklenmediği öne sürülüyor.

İSTANBUL VE MARMARA ÖNEMLİ

Yetkililer, "Her il, kendisi için normal olan pandemi yüzdesini biliyor. Dolayısıyla oradaki her oynamada, önlemleri arttırarak, kontrolü sağlayabilir. Geçtiğimiz 6-7 aylık süreçte il yönetimleri deneyim kazandı. Bariz bir hata yapılmazsa, bu kışın kontrollü şekilde, büyük iniş-çıkışlar yaşanmadan geçmesi gerekir" dediler.
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