'Suriyelilerin güvenli dönüşü gündemimizde'
|06 Ekim 2020 08:15
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Kıran, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 71'inci İcra Komitesi toplantısına online konuşmacı olarak katıldı.
BMMYK'nin planı uyarınca zor durumdaki sığınmacılara ve ev sahibi ülkelere yardımda bulunmak üzere 745 milyon ABD doları tutarında yardım toplama çağrısını takdirle karşıladıklarını belirten Yavuz Selim Kıran, bu meblağın yüzde 62'sinin taahhüt edilerek kayıt altına alındığını öğrenmekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Kıran, plana katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Mültecilere ev sahipliği yaparak en ağır yükü üstlenen önde gelen ülkelere toplanacak katkıların yönlendirilmesinde öncelik verileceğini ümit ediyoruz" dedi.
'Öncü rol Türkiye'nin'
"Dünyada en fazla sayıda Suriyeli mülteciye/sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, bu konuda öncü rol üstlenmiştir. Bu nedenle, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerinin sağlanması gündemimizde en üst sıradadır" ifadelerini kullanan Kıran, salgın kontrol altına alındıktan sonra sığınmacıların dönüş süreçlerine yönelik küresel çabaların canlandırılması gerektiğini söyledi.
Japonya artık vize istiyor
Japonya, koronavirüs salgını gerekçesiyle Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Seyahat Acentalar Birliği Başkanlığı'na (TÜRSAB) gönderilen açıklamada salgın kapsamında Japonya'nın Türkiye'ye vize uygulamaya başladığı, turistik amaçlı seyahatleri kabul etmeyeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü'nün TÜRSAB'a gönderdiği yazıda, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya'ya vize alınarak seyahat edileceğini belirtildi. Yazıda söz konusu kararın, Japonya tarafından salgın kapsamında görülen bir önlem olarak değerlendirildiği kaydedildi. Resmi pasaportların ise vizeden muaf olacağı belirtildi. Japonya Büyükelçiliği'nin Dışişleri Bakanlığına yaptığı açıklamada ise, Covid-19'un küresel yayılmasından etkilenen mevcut durum nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.
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