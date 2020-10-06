1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü

Elazığ'da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık (67) önceki akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 06 Ekim 2020 08:30
+Aa- Yazdır
Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü

Elazığ'da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık (67) önceki akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Virüs miktarını evde testle öğrenebileceğiz'
06 Ekim 2020 08:51		 Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı
06 Ekim 2020 08:39
Korona ile mücadelede hedef süper bulaştırıcılar
06 Ekim 2020 07:35		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Ekim 2020 06:30
6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor
05 Ekim 2020 23:29		 Belediye Başkanı zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı
05 Ekim 2020 22:28
Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak etkili olacak
05 Ekim 2020 21:49		 Köylülerin kurduğu güneş paneli su faturalarını azalttı
05 Ekim 2020 21:46
Koronavirüs aşısı için gönüllü kayıtlarına başlandı
05 Ekim 2020 21:02		 Hatay'a şehit ateşi düştü
05 Ekim 2020 19:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:46 - Bakan Gül, Ankara'da yeni adliyenin görselini paylaştı09:38 - Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanmasından 16 gözaltı kararı09:22 - Bunlar da ayran hırsızları09:22 - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
09:19 - Can Dündar'ın ihaneti kozmik belgelerde09:17 - Diş tedavisi sonrası odasında ölü bulunmuştu, kanında kokain çıktı09:15 - Lüks araçlara hack tuzağı! Araca uzaktan müdahale edip para kazanıyorlar09:13 - 11 ilde 'Swinger' operasyonu: 35 gözaltı kararı09:11 - 174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu09:05 - Notere 1,5 milyonluk zimmet davası
09:00 - Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek08:54 - Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin İHA'larından alacağız08:51 - 'Virüs miktarını evde testle öğrenebileceğiz'08:39 - Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı08:35 - Açığa alınan polislere takipsizlik verildi, kızlara dava açıldı
08:32 - Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman yargılamasında hukuk faciası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı
İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
İYİ Parti'de kriz: Katılmama kararı aldılar
Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü
Okullar açılıyor, peki uyulması gereken kurallar neler?
Açığa alınan polislere takipsizlik verildi, kızlara dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Malula 1
desise 3
Türkiye'nin hedefi Türk imparatorluğu kurmaktır 1
2.8.ve 12.sınıflar için okulların açılması 1
Gölgesizler 1
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat atmak 3
sifte 1
04.10.2020 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 3
giuliano de paula 1
tüik'in eylül 2020 enflasyon açıklaması 1
SON İLANLAR
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
Mersin Gülnar Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam