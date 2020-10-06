Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü
Elazığ'da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık (67) önceki akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|06 Ekim 2020 08:30
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Elazığ'da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık (67) önceki akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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