Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
|06 Ekim 2020 08:29
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Kurtlar Vadisi serisiyle ünlenen Necati Şaşmaz ile 2012'de evlendiği Nagehan Şaşmaz, geçen yıl karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Necati Şaşmaz, eşine ait ses kayıtları ve Whatsapp yazışmaların yer aldığı bir CD'yi mahkemeye delil olarak sundu.
11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının 'evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını' belirten Nagehan Şaşmaz , avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.
"KENDİ BİLGİSAYARINA TAŞIDI"
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberi şöyle: Şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz'ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz'dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi. Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.
TARAFLAR UZLAŞAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Nagehan Şaşmaz'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.
Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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