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Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman yargılamasında hukuk faciası

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Tarhan'a 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi, 'iyi hal' indirimi de uygulandı. Karaman ailesinin avukatı, kararı 'hukuk faciası' olarak değerlendirdi.
 06 Ekim 2020 08:32
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Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman yargılamasında hukuk faciası


Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın dünkü duruşması öncesinde, genç kadının kanında öldürücü düzeyde bulunan fentanil etken maddeli ilacın etki süresine ilişkin raporlar dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu, damar yoluyla alınması halinde söz konusu ilacın 10-15 dakika içinde etki edebileceğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ise aynı ilacın hemen etki edeceği yönünde rapor sundu. Mahkeme başkanının dosyaya gelen evrakları okumasının ardından, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MEZARDAKİ TOPRAĞI ATTI

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. Bu sırada, Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanığın üzerine atarak "Hiç mi Allah'tan korkmadın kızımı öldürürken" şeklinde tepki gösterdi. Aranın ardından mahkeme başkanı verdiği kararda sanık Tarhan'a 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, önce 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanık için 'iyi hal' indirimi yaparak verilen cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

'ÇELİŞKİ GİDERİLMEDİ'

Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, genç kadının ölümüne neden olan ilaca ilişkin çelişkili raporlar bulunduğunu belirterek, "İyi hal indirimiyle sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilerek adeta ödül gibi ceza verildi. Dosyada pek çok çelişki giderilmedi, araştırılmasını istediğimiz birçok hususun açıklığa kavuşmadığını dile getirdik. Dosya tamamlanmadan bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı" diye konuştu.

'HAKİM ADİL DAVRANMADI'

Duruşmanın ardından anne Feride Karaman, "Takım elbise giymek, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Hakim kesinlikle adil davranmadı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü. Hayat dolu, eğitim hayatı boyunca takdirler alan beni her zaman gururlandıran biriydi. Çocuğum asla yanlış bir şey yapmadı. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü" dedi.
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