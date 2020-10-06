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Açığa alınan polislere takipsizlik verildi, kızlara dava açıldı

Kadıköy'de maskesini çenesine taktığı için kendisini uyaran polislere direndiği ve küfür ettiği iddia edilen Rana Batı'ya (20) 9 yıl 4 aya kadar, yanındaki arkadaşı Zeynep Kurt'a (19) ise 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Rana'yı gözaltına almak için zor kullanan iki polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
 06 Ekim 2020 08:35
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Açığa alınan polislere takipsizlik verildi, kızlara dava açıldı


Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Rana Batı ve arkadaşı Zeynep Kurt 19 Ağustos'ta Kadıköy'de yürürken, polis memurları tarafından maskeleri çenelerinde olduğu gerekçesiyle durduruldu. Rana Batı kimliğini kontrol eden ve kendisini uyaran polislere tepki gösterdi. İddiaya göre polislerin yanından ayrılırken de küfür etti. Bir polis memurunun 'Neden küfür ediyorsun?' demesi üzerine ise elinin orta parmağını kaldırdı. Polisler Rana Batı'yı polis merkezine götürmek için otomobile bindirmeye çalıştı. Direnen Rana Batı yere yatırıldı. Arkadaşı Zeynep Kurt da o anları cep telefonuyla kaydetti. İki arkadaş zorla ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Savcılığın talimatıyla da serbest bırakıldılar. Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine, Rana Batı'yı yere yatırmaya çalışan iki polis açığa alındı. Rana Batı ve arkadaşı ile polisler karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

SUÇLARI DİRENME VE HAKARET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. Başsavcılık, Rana Batı'nın zincirleme olarak görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar, Zeynep Kurt'un ise 'zincirleme olarak kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, polisler hakkında görevi kötüye kullanma, zor kullanma yetkisini aşma ve cinsel taciz iddialarıyla ilgili ise takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, polislerin zor kullanma yetkisini aşmadığını, cinsel taciz iddialarıyla ilgili de soyut iddialar dışında bir kanıt olmadığı belirtildi.

ASIL MAĞDUR BENİM

Hakkındaki iddianameye tepki gösteren Rana Batı, "Böyle bir şeyden haberim yoktu. Mağdur olan, darp edilen benim" dedi. Rana Batı'nın babası Mustafa Batı ise "Kızım kılık kıyafetinden dolayı tehdit edildi, linç edildi. Vatan haini ilan edildi. Adresi açıklandı. Ölümle tehdit edildi. Kızım hakkında iddianame hazırlanabilir ama kararı mahkeme verecektir. Olay günü polisler yolun karşısından kızımı yanına çağırmış. Polislerde maske yokmuş. Bunlar mobese kameralarından belirlenecektir. Kim haklı kim haksız o zaman ortaya çıkacaktır" dedi.

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