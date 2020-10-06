'Virüs miktarını evde testle öğrenebileceğiz'
|06 Ekim 2020 08:51
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Milliyet'te yer alan habere göre;Kadir Has Üniversitesi'nin alanında yetkin isimleri konuk ettiği Herkese Açık Kolokyum serisinin 17'nci toplantısının konuğu Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü'nden Assist. Prof. Gözde Durmuş oldu. Erken teşhis alanında yaptığı çalışmalarla "dünyanın en başarılı 20 genç bilim insanı" arasına giren Durmuş, online katıldığı toplantıda, evde erken teşhise imkan veren testler ve teknolojiler üzerine çalışmalarını anlattı.
Erken teşhis alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Durmuş, insan vücudunun sağlığımızla ilgili çok fazla bilgi verdiğini, bu bilgilerle birlikte vücudumuzu tamamıyla anlayacak tüm teknolojiye sahip olduğumuzu dile getirdi. Durmuş, şunları dedi:
"Laboratuvarımızda insan vücudunu, kandaki küçük ajanları anlamaya odaklı çalışmalar yapıyoruz. Yani biyolojik aletler geliştiriyoruz. Sinyalleri ve hastalandığımız zaman bu sinyallerin nasıl değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Asıl amacımız insan sağlığını, vücudunu tamamen anlamak. Bunu yaparken de hem mühendisliği hem de biyolojiyi harmanlıyoruz."
Evde test
Son zamanlarda küresel pandemi nedeniyle başka alanlarda da çalışmalar yaptıklarını belirten Durmuş, "Aklımızdaki değişik fikirler koronavirüs için yapılan PCR bazlı testlerden çıkıyor. Bu testlerin sonuçlarını çok uzun zaman sonra alıyoruz. Biz de bu süreyi azaltacak, evde kullanabileceğimiz testler üzerine çalışıyoruz. Evlerde kullanılan teknolojilerin çoğu antikor miktarına bakıyor. Bu da size hastalığı geçirip geçirmediğinizi söylüyor. Biz ise ağız ya da burundan bir sıvı örneğinden bakarak taşıdığımız virüs miktarını saymak istiyoruz" diye konuştu.
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