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Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin İHA'larından alacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin insansız hava araçlarının son derece iyi olduğunu belirterek, Türk İHA'larından almak istediklerini söyledi.
 06 Ekim 2020 08:54
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Sırbistan Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin İHA'larından alacağız

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yaptığı atılımlar, dünya çapında dikkat çekiyor. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve ürettiği çeşitli askeri silahlar, birçok ülkenin beğenisine sunuldu, bazıları da alıcı oldu.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN BAYRAKTAR'A ÖVGÜLER

Özellikle hem TSK'nın terörle mücadelede kullandığı hem de Azerbaycan'a satılan ve Ermenistan'ın artan saldırganlığına karşı caydırıcı bir güç olan insansız hava araçları, son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i hayran bıraktı.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

"TÜRK ÜRETİCİLERİN HAKKINI VERMEM GEREKİYOR"

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZLERE KARŞI HER DAİM HAZIR OLMALIYIZ"

Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

"SIRBİSTAN, ASKERİ ANLAMDA TARAFSIZDIR"

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti.

"İHA SİSTEMLERİ PAHALI, ANCAK AKILLICA YATIRIMLAR"

Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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