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Notere 1,5 milyonluk zimmet davası

İstanbul'da bir noterin 2016 yılından 2019 yılına kadar tahsil ettiği katma değer vergilerini zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Noter hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 06 Ekim 2020 09:05
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Notere 1,5 milyonluk zimmet davası

İstanbul Üsküdar'da 2007 yılından beridir noterlik yapan D.E.'nin noterliğe ait bulunan yevmiye defterinde katma değer vergisi beyannameleri ve fişleri incelemeye alındı. Yapılan inceleme kapsamında noterin Vergi Dairesine ödemesi gereken paraları kanuni süre içerisinde ödemediği öğrenildi.

1,5 MİLYONU ZİMMETİNDE TUTMUŞ

Noter D.E.'nin 2016 ila 2019 yıllarının farklı aylarına ait Katma Değer Vergisi (KDV) ödemelerini yapmadığı anlaşılınca hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında D.E.'nin ödemeleri kanuni sürenin dışında yaparak belirli bir süre 1 buçuk milyon lirayı zimmetinde tuttuğu belirlendi.

"PARAM OLMADIĞI İÇİN BORCU GECİKTİRDİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan noter D.E., 2007 yılından beridir noterlik yaptığını, ödenmesi gereken vergilerini hiçbir şekilde geciktirmeden ödediğini belirtti. D.E., ifadesinin devamında ödemelerini hiç aksattırmadığı için Ümraniye Vergi Dairesi tarafından da takdirname aldığını, suçlamaya dahil edilen borçları ise zamanında parasını gayrimenkule yatırmasından dolayı ödemeleri geciktirdiğini zimmetine geçirmediğini daha sonra ödemesini yaptığını ifade etti.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda noter D.E.'nin 3 yıl boyunca ödemesi gereken 1 buçuk milyonu yasal süre zarfında ödemeyerek zimmetine geçirdiğine kanaat getirerek hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Atakan Irmak
Sabah
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