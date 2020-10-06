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174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu

Terör yuvası Kandil'de uzun yıllar intihar saldırıları için kadın canlı bombalar yetiştiren ve 174 kişinin katledildiği birçok saldırının faili olan terörist Müzeyyen Aydınlı, Lice'de SİHA ile yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.
 06 Ekim 2020 09:11
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174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Akçabudak Köyü Hevsel mezrasında önceki gün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile gerçekleştirilen son dakika operasyonu sonucu nokta atışla öldürülen 3 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın 20 yıldan beri dağ kadrosunda faaliyet gösteren 'Dr. Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı (42) olduğu tespit edildi.

İNTİHAR BOMBACILARI YETİŞTİRDİ, ELİNDE ONLARCA KİŞİNİN KANI VAR

Diğer iki teröristin ise Aydınlı'nın korumaları olduğu bildirildi. PKK'nın kadın yapılanması olan YJA-Star'ın tepe isimlerinden olan Aydınlı, örgütün sözde Amed Eyaleti Özel Güç Birimi'nin üst düzey sorumluydu. Dün sabah arazi arama ve tarama faaliyetine çıkan jandarma komando timleri, 3 teröristin parçalanmış cesetlerini buldu. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

CANLI BOMBA YETİŞTİRİYORDU

Uzun yıllar Kandil'deki Hinere Kampı'nda tamamı kadın teröristlerden oluşan "Ölümsüzler Taburu" adını verdikleri 400 kişilik canlı bomba teröristleri kent merkezlerinde intihar saldırıları düzenlemek için eğitip yetiştiren terörist Müzeyyen Aydınlı, son 10 yıldan beri Diyarbakır, Bingöl, Muş kırsalında çok sayıda kanlı eylemin de faili olmaktan aranıyordu. İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyon liralık kırmızı kategorisinde yer alan Aydınlı, 37 şehidin katiliydi.

İŞKENCE YAPTIĞI KÖYDE ÖLDÜRÜLDÜ

Aydınlı, öldürüldüğü Akçabudak Köyü'nde arıcılık yapan Remzi ile engelli oğlu Mahmut Güler'i 5 Temmuz 2018'de kendilerini ihbar ettiği iddiasıyla yeraltındaki bir sığınağa hapsederek burada kamera karşısında işkenceli sorgudan geçirdikten sonra ikisinin de öldürülmesi emrini vermişti. Terörist Aydınlı, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarına yönelik bombalı saldırı sonucu 29 kişinin şehit edilmesi, 61 kişinin yaralanması, 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da otobüs duraklarına bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanması ve 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda 38'i polis 7'si vatandaş 45 kişinin şehit edilmesi, 148 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayların da failiydi.

KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Tunceli-Ovacık kırsalında Cuma günü gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde "kırmızı" kategoride yer alan TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile "turuncu" listede aranan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban etkisiz hale getirildi. Teröristlerin SİHA ile nokta atışıyla öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Özgür Cebe
Sabah
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