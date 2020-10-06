Diş tedavisi sonrası odasında ölü bulunmuştu, kanında kokain çıktı



Diş beyazlatma tedavisi için Muğla'ya gelen 3 Kuzey İrlandalı turist, tedavinin ardından gittikleri otel odalarında bilinçleri kapalı bir şekilde bulundu. Turistlerden 33 yaşındaki Richard Molloy'un hayatını kaybettiği, diğer turistler Declan Carson ve Aaron Callaghan'ın ise komada olduğu belirlendi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, 3 turist iş amacıyla Marmaris'e geldi. Burada 4 gün kalan şahıslar ardından Bodrum'a gitti. Gümbet'te yine bir İrlandalı'ya ait apart otelde kalan 3 genç, bu arada özel bir kliniğe giderek dişlerini temizletti. Gençlerden biri, 30 Eylül'de aldıkları uyuşturucu veya yüksek dozajda uyuşturucu içeren hapın etkisi ile bir arkadaşlarının bayıldığını belirterek otel yöneticisinden yardım istedi. Çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan gençlerden 25 yaşındaki Richard Molloy yaşamını yitirdi. Molloy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken ağır durumda olan iki arkadaşı Declan Carson ve Aaron Callaghan Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Baygınlık geçirdikleri sırada bulunan iki turistin komada olduğu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları belirlendi.



UZMANLAR: MÜMKÜN DEĞİL

Komada olan turistlerin idrarlarından kokain adlı uyuşturucu madde çıktı. Ancak olayı çarpıtan İngiltere ve İrlanda'daki bazı yayın organları, Richard Molloy'un diş beyazlatma tozundan öldüğünü öne sürdü. Uzmanlar ise diş beyazlatmada kullanılan maddelerin, insanı zehirlemesinin mümkün olmadığını belirtti.

DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Declan Carson ve Aaron Callaghan'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Serkan Öncü, "Tedavi altında olan İrlandalı gençlerin sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor, hayati tehlikeyi atlattılar" diye konuştu. Callaghan'ın annesi ve babası Karen Callaghan ve Mark Callaghan önceki gece Milas Bodrum Havalimanı'na gelerek oğullarının bulunduğu hastaneye gitti. Ölen turistin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, burada ölüm nedeninin uyuşturucu mu yoksa uygulanan diş tedavisi mi olduğunun belirleneceği öğrenildi.

Hayrettin Şaşmaz