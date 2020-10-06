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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.
|06 Ekim 2020 09:22
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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selatin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararması nedeniyle karadan 23 arazöz, 2 iş makinesi ve 130 yangın söndürme işçisi ile müdahale edilen alevler, gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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