Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanmasından 16 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|06 Ekim 2020 09:32
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