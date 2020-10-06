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Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanmasından 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 06 Ekim 2020 09:32
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Başkent'te FETÖ'nün emniyet yapılanmasından 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı
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