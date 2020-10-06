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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Ekim 2020 09:35
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,7620 7,7630
Avro 9,1460 9,1470
Sterlin 10,0540 10,1040
ANKARA
ABD Doları 7,7320 7,7820
Avro 9,1050 9,1650
Sterlin 9,9900 10,1900
Anadolu Ajansı
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