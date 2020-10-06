Apple'ı dolandırdılar: Geri dönüşüm için gönderilen binlerce cihazı satan firmaya dava açıldı
Teknoloji devi Apple, Kanadalı bir geri dönüşüm şirketine verdiği binlerce cihazın satılmasını ardından, şirkete 23 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
|06 Ekim 2020 09:49
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ABD'li teknoloji devi Apple , yüz binlerce iPhone, iPad ve Apple Watch cihazları gönderdiği Kanadalı bir geri dönüşüm şirketine, cihazların satılmasının ardından dava açtı.
The Logic'te yer alan habere göre dava, ocak ayında Ontario merkezli geri dönüşüm firması Global Electric Electronic Processing'e açıldı.
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