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Adana'da oyuncak ve süslemelerle donatılan otobüs trafikten men edildi

Adana'da oyuncak ve süs eşyalarıyla donatılan, standart dışı ışıklandırma ve egzoz sistemi bulunan şehir içi yolcu otobüsü trafikten men edildi.
 06 Ekim 2020 10:01
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Adana'da oyuncak ve süslemelerle donatılan otobüs trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde otobüs ve minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyreden ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsü durdurdu.

Otobüsün oyuncak ve süs eşyalarıyla donatıldığı ayrıca araçta standart dışı ışıklandırma ve egzoz sistemi bulunduğu belirlendi.

Sürücü Ahmet K'ye, standart dışı egzoz ve ışıklandırma kullandığı, görüşü engelleyecek şekilde süs eşyası ve aksesuar bulundurduğu gerekçesiyle 1647 lira ceza verildi.

Araç da standarda uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
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