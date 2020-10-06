Samsun'da tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
Samsun'da raylı sistem Cumhuriyet İstasyonu Samsunkart (SAMKART) bilet alma noktasında yapılan kontrolde HES kodu 'riskli' çıkan kadın paniğe yol açtı
|06 Ekim 2020 10:45
|+Aa- Yazdır
İlkadım ilçesi raylı sistem Cumhuriyet Meydanı İstasyonu yanında bulunan SAMKART bilet alma noktasında görevlilerin HES kodu kontrolü sırasında D.P. isimli kadının HES kodu 'riskli' çıktı.
Görevlilerin emniyet güçlerini araması sonucunda olay yerine polisler geldi. Tutanak tutan ve kadını fiziksel mesafeli şekilde bekleten polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansı kadını alarak Samsun'da pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na götürdü.
Daha sonra alınan bilgilere göre vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu'nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da dolu uyarısı
06 Ekim 2020 12:39
|Kovid-19, yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
06 Ekim 2020 11:52
|'İyilik yolu'nda şehit düşen Kızılay personelinin hayatı belgesel oluyor
06 Ekim 2020 11:45
|Köpek saldırısından kurtardığı yaban domuzu yavrusunu evcilleştirdi
06 Ekim 2020 11:38
|Bilim Kurulu Üyesi, hayatını kaybeden hastasının son sözlerini unutamadı
06 Ekim 2020 11:14
|Prof. Dr. Tank, bulaştırıcılık katsayısını etkileyen 5 bölgeyi açıkladı
06 Ekim 2020 10:51
|Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün ana giriş kapısı burun
06 Ekim 2020 09:58
|'Virüs miktarını evde testle öğrenebileceğiz'
06 Ekim 2020 08:51
|Aşı karşıtlığı kızamığı patlattı
06 Ekim 2020 08:39
|Üroloji uzmanı da koronaya yenik düştü
06 Ekim 2020 08:30