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Mühendisler için dijital fabrikalar webinarları başlıyor

Mitsubishi Electric, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği webinarlara EMO Trabzon Şubesi ile devam ediyor.
 06 Ekim 2020 10:48
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Mühendisler için dijital fabrikalar webinarları başlıyor

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi döneminde ülkenin dört bir yanındaki paydaşlarıyla olan iletişimini dijital platformlar üzerinden sürdürüyor.

Geçen mayıs ayında TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası iş birliğinde "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle webinarlar düzenleyen Mitsubishi Electric, şimdi de aynı konseptte EMO Trabzon Şubesi ile düzenlenecek webinarlarda katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Online seminerlerin ilkinde bugün Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Can Tolga Bizel ve Psikolog Adalet Bağdu ile "Robotların Ruhu" konusu ele alınacak. Webinarlar, 27 Ekim'e kadar her hafta salı günleri saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak.

"Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptli webinarların ikincisi 13 Ekim'de Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü PLC Ürün Yönetimi Takım Lideri Merve Sarıhan'ın katılımıyla "Akıllı PLC ve Gömülü Bilgisayarlar" başlığıyla gerçekleşecek.

Üçüncü webinar, 20 Ekim'de Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu tarafından yapılacak "İş Birlikçi Robotlar ve ASSISTA Kolaboratif Robot" sunumuyla devam edecek. Webinarlar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Can Tolga Bizel'in 27 Ekim'de gerçekleştireceği "Yapay Zeka ve Fabrika Otomasyon Sistemlerinin Geleceği" konusuyla sona erecek.

Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veren Mitsubishi Electric, yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor. Tescilli yapay zeka teknolojisi "Maisart" ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan Mitsubishi Electric, robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC'ler başta olmak üzere tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken, verimliliği maksimuma çıkarıyor.

Anadolu Ajansı
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