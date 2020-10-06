Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ele geçirildi.
|06 Ekim 2020 10:50
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.
Mardin'de 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.
Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.
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