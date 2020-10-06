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Bahçeli: Bu nedenle TTB kapatılmalı diyorum

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, ''Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği(TTB) merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıdır. Bizim hesabımız teröristlere övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle TBB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.'' dedi.
 06 Ekim 2020 10:58
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İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Salgını ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını açacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi Allah'ın inayetiyle en az hasarla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven ermektedir. Sağlık bakanımız hastalıkla mücadele sürecini başarıyla sürdürmektedir.

İnanıyorum ki alınan tedbirlerin tevekkül ahlakıyla aynı potada erimesi virüsün gücünü kıracaktır. Doktorlarımızı incitecek morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüz olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık bakanlığının verileri üzerinde şüphe oluşturmaya çalışanlar bize göre müfteri korosudur.

Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği(TTB) merkez konseyine yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanıdır. Bizim hesabımız teröristlere övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle TBB kapatılsın diyorum. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması mesela yeni bir iskambil kağıdı alarak zillet ittifakının ortaklarını da alarak masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin.
Memurlar.Net
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