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Kırsal alanda refah, katma değerli tarımsal ürünlerle yükselecek

Katma değeri ve stratejik önemi fazla tarımsal faaliyetlerden yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek, istikrarlı gıda arzı sağlanacak- Yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek yatırımlara hazırlanacak - Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanacak ve ıslah çalışmaları yaygınlaştırılacak
 06 Ekim 2020 11:55
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Kırsal alanda refah, katma değerli tarımsal ürünlerle yükselecek

- Katma değeri ve stratejik önemi fazla tarımsal faaliyetlerden yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek, istikrarlı gıda arzı sağlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilen politika ve tedbirlerle uyumlu olarak YEP'in temel amaçlarına ve temel makroekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine hizmet eden, uzun vadede bireysel ve toplumsal gelişimi güçlendirmeyi hedefleyen eylem ve projeler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanları belirlenerek yatırımlara hazırlanacak, alternatif su ürünleri yetiştiriciliğinde tür çeşitliliği artırılacak ve kapalı devre su ürünü yetiştiricilik sistemi yaygınlaştırılacak.

Yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılanarak üretime kazandırılacak ve bu ağaçların yetiştiği bölgelerde yaşayan kişilere ürünleri toplayıp satma imkanı verilerek ilave gelir elde etmelerine olanak tanınacak.

Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanacak, ıslah çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Gıda ürünlerinde taklit ve tağşişle mücadele artırılarak gıda güvenilirliği sağlanacak, denetimlerin etkinleştirilmesi amacıyla gıda denetçisi uygulaması başlatılacak.

Depreme dayanıklılığı ve ısı yalıtımını artırmak, çevre dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak için inşaat sektöründe yapısal ahşap kullanımı artırılacak, endüstriyel ve ekonomik değeri olan ağaçların dikimi yaygınlaştırılacak.

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılmasına imkan veren erken uyarı sistemi çalışmalarına devam edilecek.

- Hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirler artırılacak

Hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirler artırılacak, yerli ilaç ve aşı üretimi çalışmaları hızlandırılacak, üretimin ve verimliliğin yükseltilmesi için yerli ırkların muhafaza ve ıslah çalışmaları yaygınlaştırılacak.

Örtü altı üretim kapasitesini artıracak teknolojik ve verimli seraların kurulumu çalışmaları sürdürülecek.

Kenevir ve tıbbi/aromatik bitkiler başta olmak üzere katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetlere yönelik birim alandan yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek, istikrarlı gıda arzı sağlanacak.

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara karşı hazırlık seviyesini artırmak için Zoonoz Hastalıkları Araştırma Enstitüsü kurulacak, tedaviye yönelik kullanımlarının yanı sıra gıda ve tarımda biyolojik kontrol maddesi olarak kullanılan bakteriyofajların yerli üretimi için bir Ar-Ge merkezi olarak Faj Enstitüsü açılacak.
Anadolu Ajansı
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