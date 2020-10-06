1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl mükellefler nezdinde 443 bin 901 yaygın ve yoğun vergi denetimi gerçekleştirirken 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu- İdarenin yürüttüğü denetimler sonucunda, 4 bin 154 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi
 06 Ekim 2020 11:06
+Aa- Yazdır
Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı

- Gelir İdaresi Başkanlığı, sahada yürüttüğü yaygın ve yoğun denetimler sonucunda, geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit ettiği 37 bin 319 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı.

AA muhabirinin yaptIğı derlemeye göre, Başkanlık, geçen yıl sahada hedef bazlı vergi incelemelerini artırdı.

Buna göre, 2019'da mükellefler nezdinde 443 bin 901 vergi denetimi gerçekleştirildi. Önceki yıl ise söz konusu denetim sayısı 205 bin 684 olmuştu.

Bu kapsamda, 2018'de kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 29 bin 516 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirilirken bu sayı geçen yıl 37 bin 319 kişiye çıktı.

Denetim uzmanları, 2019'da 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu ve 26 bin 672 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Önceki yıl ise fiili hasılat denetimi sayısı 2 bin 128, nakliye aracı fiili denetim sayısı ise 22 bin 692 olarak gerçekleşmişti.

2018'de toplam denetim sayısı 26 bin 20, kesilen usulsüzlük cezası tutarı ise 75 milyon 738 bin 130 lira olmuştu.

Geçen yıl ise toplam denetim sayısı 511 bin 941'u bulurken bu denetimler sonucunda 172 milyon 904 bin 114 liralık usulsüzlük cezası kesildi.

- İş yerlerine yoklama yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 177'si denetim, 1973'ü de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 4 bin 150 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işçi sayısı, 2018'de ise 1638 olmuştu.

İdarenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 2019 sonu itibarıyla faal mükellef sayısı 5 milyon 891 bin 369 oldu. Bu mükelleflerin 4 milyon 854 bin 297'u gerçek kişilerden oluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı
06 Ekim 2020 11:23		 İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor
05 Ekim 2020 09:56
Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
05 Ekim 2020 08:15		 Jandarma'dan askerlik borçlanması yazısı
28 Eylül 2020 14:17
SGK-TEB arasında ilaç alım protokolü imzalandı
25 Eylül 2020 14:52		 '83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'
24 Eylül 2020 10:58
Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı
22 Eylül 2020 11:20		 8 başlıkta emekliliğe dair soru ve cevaplar
22 Eylül 2020 10:05
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
21 Eylül 2020 08:45		 15 Temmuz gazileri 'şeref aylığı' talep ediyor
18 Eylül 2020 11:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Veterinere giden iki buzağı viral oldu12:50 - TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:39 - İstanbul'da dolu uyarısı12:36 - Antalya'da karantina kuralına uymayan 29 kişi yurda yerleştirildi12:35 - Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu
12:30 - Demirtaş'ın yargılandığı dava Mart ayına ertelendi12:21 - İstemeyen veli, çocuğunu okula göndermeyebilecek!12:17 - Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin 15 yıla kadar hapsi istendi12:07 - İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu
12:04 - Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi11:55 - Kırsal alanda refah, katma değerli tarımsal ürünlerle yükselecek11:52 - Kovid-19, yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi11:45 - 'İyilik yolu'nda şehit düşen Kızılay personelinin hayatı belgesel oluyor11:42 - Bursa'da suç örgütü operasyonunda biri polis 3 şüpheli tutuklandı
11:40 - Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
CİMER'den başvuran sözleşmeli personele uyarı
Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
174 kişinin katili Müzeyyen Aydınlı SİHA'larla vuruldu
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandı
İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi
Arsaya talep ikiye katlandı, fiyatlar arttı
Bahçeli: Bu nedenle TTB kapatılmalı diyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavsamak 1
Defaten 1
Küçük ay 1
2020 nba final serisi 1
kadel 1
adıyaman 1
foya 2
ali edizer 2
hacı bektaş-ı veli 1
asker 2
SON İLANLAR
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
Mersin Gülnar Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam