AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
|06 Ekim 2020 11:13
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AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.
Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.
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