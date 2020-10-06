İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün yaptıkları toplantının herhangi bir toplantı olmadığını, bu toplantının, milletin, uzun yıllar sonra, güneşin doğuşuna tanıklık edeceği, yeni bir dönemin işareti olduğunu vurguladı.

20 Eylül Pazar günü yaptıkları 2. Olağan Kurultayın görkemi ve etkilerinin, iktidar yürüyüşlerini bir kez daha ilan ettiğini anlatan Akşener, "Bu vesileyle, bir kez de Gazi Meclisimizin çatısı altında, tüm dava arkadaşlarımı kutluyor, ve tekrar ediyorum ki; hazır olun, millet bizi çağırıyor. Hayallerimizle, planlarımızla, projelerimizle, zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek için, milletimizin çağrısına, milletimizin emrine, baş-göz üstüne diyoruz. Yolumuz açık olsun. Bu kutlu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Türk tarihinin; kutlu çağrıların, kutlu mücadelelerin tarihi olduğunun altını çizen Akşener, "Türk Milleti, herkesin 'bitti' dediği anlardaki dirilişin adıdır. Bugün, Türk tarihi yeni bir mücadeleye, yeni bir dirilişe sahne oluyor. Bugün, gözümüz gönlümüz, Can Azerbaycan'dan gelecek haberlerde. Ve bugün, 'İki devlet, tek millet' diyebilen tüm yürekler birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Yüreklerinin Azerbaycan'da attığını belirten Akşener, "İki gün önce yeni bir muştu geldi. Dediler ki, koca yürekli Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakolda, artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki, o kutlu bayrak bir gün Karabağ'da da dalgalansın. Ve çırpınsın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına." ifadelerini kullandı.

Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan-Türkiye" şiirinin dizelerini okuyan Akşener, "Bakü'ye selam olsun. Hazar rüzgarıyla dalgalanan ay-yıldıza selam olsun. Kelbecer'e, Fuzuli'ye, Hankendi'ne, Şuşa'ya, Gence'ye selam olsun. Türk'ün askerine selam olsun. Türk'ün bayrağına selam olsun." dedi.

- İYİ Partili milletvekilleri Azerbaycan'a gidecek

İYİ Partili bir grup milletvekilinin desteklerini ifade etmek üzere Azerbaycan'a gitmek için Azerbaycan Büyükelçiliğinden talepte bulunduklarını aktaran Akşener, "Bunu bizzat ben takip edeceğim. Aynı zamanda sayın İlham Aliyev'in çok yoğun olduğunu düşünerek, ikinci başkan sayın Mehriban Aliyeva hanımefendiyi ben aradım. Fakat Azerbaycan'daki internetin çökmüş olması, kendisinin birinci yardımcısıyla Azerbaycan'da bulunan kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ettik. Bu milletvekili arkadaşlarımızın Azerbaycan'ı ziyaret etmeleri ile ilgili talebimizi oraya da ilettik." bilgisini verdi.

"İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şöyle devam etti:

"Umarım ki, bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler. Umarım ki, geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum: Bu konuda, tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur. Bu kozu akıllıca kullanmalı, Ortadoğu politikalarındaki beceriksizliği tekrar etmemeliyiz."

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Akşener, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Tanrı Türk'e yar olsun, Azerbaycan var olsun." dedi.

- "Anayasa bir toplumsal sözleşmedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesinin yapısı değiştirilmeli" dediğini anlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Meclis açılışında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse, 'evet' diyebileceğini ima ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin demokrasi ile yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biri olduğunun altını çizen Akşener, hukuk sisteminde, kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücü olduğunu dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin hukuka ve adalete aykırı çıkarılan kanunların, yanlış verilen mahkeme kararlarının, vatandaşın yenilen, gasp edilen hakkının, dönüp dolaşıp geldiği ve çarptığı duvar olduğunu belirten Akşener, güçlü bir Anayasa Mahkemesi'nin, ülkenin ve milletin teminatı olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesinin, kendisinin de onaylamadığı birçok karara imza attığını aktaran Akşener, ancak bu kararlara uyduklarını ifade etti.

Anayasanın bir toplumsal sözleşme olduğuna dikkati çeken Akşener, "Anayasa Mahkemesi de, o sözleşmeyi korumakla mükellef, anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla, mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden, böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması, hukuk sistemimize vurulacak çok büyük ve yeni bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anayasa Mahkemesi, sizin referanduma götürdüğünüz anayasayı, uygulamakla görevli"

Türkiye'nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Biz bunu söylüyoruz. Küçük ortaksa, üyelerinin büyük çoğunluğunu iktidarın atıyor olmasıyla yetinmeyip, burayı nasıl 'Partili Anayasa Mahkemesine' dönüştürürüz, bunun peşinde. Neymiş, Anayasa Mahkemesi başkanlık sistemine göre yeniden düzenlenmeliymiş. Beyefendiyi, doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü verdiği yüzlerce karar arasından birkaç tanesi, iktidarın ve küçük ortağın dediğine tersmiş, işte ondan.

İnsana sorarlar, Türkiye'nin ekonomisini uçuşa geçirdiniz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Türkiye'de işsizlik sorununu çözdünüz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Vatandaş sizden, işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bulmanızı bekliyor. Bu kadar yetkiyle bile Türkiye'nin sorunlarını çözemiyorsanız, suçluyu başka yerde aramayın. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni getiren siz, yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Anayasa Mahkemesi, sizin referanduma götürdüğünüz anayasayı, uygulamakla görevli. Kendi yazdığınız anayasaya bile uymak, bu kadar zor mu geliyor? Hukuka uymak, sizi bu kadar mı rahatsız ediyor? Beyler, Türk devleti sizin oyuncağınız değildir. Türk milliyetçileri de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Siyasi menfaat hesabıyla, ya da sırf canınız öyle istiyor diye, Türk devletinin temelleriyle daha fazla oynatmayın. Yönettiğiniz yer, oyun bahçesi değil, devlet yönetiyorsunuz, devlet."

(Sürecek)