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Zonguldak'ta annesini öldürdüğü iddia edilen sanığa 21 yıl hapis

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 yıl önce annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 21 yıl hapisle cezalandırıldı, kardeşi ve babası beraat etti.
 06 Ekim 2020 11:17
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Zonguldak'ta annesini öldürdüğü iddia edilen sanığa 21 yıl hapis

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Özkan U. ile tutuksuz sanıklar S.U. ve baba P.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son savunmasında Özkan U, kardeşiyle Devrek'te dolaşırken tesadüfen gördükleri M.S'yi takip ederek annesinin yaşadığı evi bulduklarını öne sürerek, "Biz kesinlikle annemi öldürmek amaçlı gitmedik. İkna etmek ve kardeşimi sevdiği için onu da yanımda getirdim. Onu eve götürmek için gittim. Onu o halde görünce ve ileri geri konuşunca cinnet getirdim ve cinayeti işledim. Bundan dolayı çok pişmanım ve affınıza sığınıyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan U'yu "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa verilen cezanın, öldürülen Nazlı U'nun sığınmaevi yerine, evli olduğu halde M.S. ile birlikte yaşamasının yanı sıra tanık beyanları göz önünde bulundurarak, ağır tahrik indirimiyle 21 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkların, haklarında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

- Olay

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Ekim 2017'de Nazlı U'nun (44) birlikte yaşadığı kişinin evinin önünde yolda kanlar içinde yatarken görenler, olayı emniyet ve sağlık ekiplerine bildirmiş, söz konusu yere gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Devrek Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Nazlı U, hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirmişti.

Zanlıların, olay yerinden taksiyle kaçarak otobüsle Ankara'ya gittiklerini tespit eden ekipler, durumu Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, olayla ilgili kardeşler Özkan U. ve S.U. (17) gözaltına alınmıştı.

Annelerini bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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