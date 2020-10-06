Ekim ayı yaşlı, engelli aylıkları ve evde bakım ödemeleri yatırıldı
|06 Ekim 2020 11:23
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon kişinin faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 998,4 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etti.
Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engellinin yararlandığını ve bu kapsamda ise toplam 821,4 milyon lira ödemede bulunulduğunu aktardı.
Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini anımsatan Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı
06 Ekim 2020 11:06
|İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılıyor
05 Ekim 2020 09:56
|Maaş katsayısındaki artışlar, ölüm yardımı tutarını da arttırdı
05 Ekim 2020 08:15
|Jandarma'dan askerlik borçlanması yazısı
28 Eylül 2020 14:17
|SGK-TEB arasında ilaç alım protokolü imzalandı
25 Eylül 2020 14:52
|'83 bin annemize 36,7 milyon TL doğum yardımı yapacağız'
24 Eylül 2020 10:58
|Sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı
22 Eylül 2020 11:20
|8 başlıkta emekliliğe dair soru ve cevaplar
22 Eylül 2020 10:05
|Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
21 Eylül 2020 08:45
|15 Temmuz gazileri 'şeref aylığı' talep ediyor
18 Eylül 2020 11:38