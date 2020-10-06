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Köpek saldırısından kurtardığı yaban domuzu yavrusunu evcilleştirdi

Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bekir Özdemir, 6 ay önce avlanırken bulduğu ve "Muti" adını verdiği domuz yavrusuna çiftliğinde bakıyor- Çiftçi Özdemir: Seslendiğimde geliyor. Elimden yiyecek yiyor. Motosikletle veya traktörle bir yere giderken bile peşimden geliyor. Benimle köye kahvehaneye geliyor
 06 Ekim 2020 11:38
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Köpek saldırısından kurtardığı yaban domuzu yavrusunu evcilleştirdi

- Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yapan Bekir Özdemir, av esnasında köpeklerin saldırısından kurtardığı yaban domuzu yavrusunu evcilleştirdi.

Saçaklı köyünde yaşayan Özdemir, yaklaşık 6 ay önce arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında, birkaç gün önce doğmuş yavruya köpeklerin saldırmaya çalıştığını gördü.

Özdemir, domuz yavrusunu alıp köyün yakınındaki çiftliğine getirdi.

"Muti" adını verdiği domuzu yaklaşık iki ay kafeste, ineklerinin sütüyle besleyen Özdemir, hayvan kendisine alışınca dışarı çıkardı. Özdemir, bu süreçte domuz avcılığını da bıraktı.

- "Mısır, kraker, çikolata ve kesme şekeri çok seviyor"

Bekir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikteki diğer hayvanların, Muti'ye kısa sürede alıştığını söyledi.

Domuzu nisan ayında çıktığı son avda köpeklerin elinden aldığını anlatan Özdemir, "İki ay boyunca kafeste sütle besledim, sonrasında yemeğe alıştırdım. Mısır, kraker, çikolata ve kesme şekeri çok seviyor. Başka ne verseniz de yiyor." dedi.

Özdemir, yabani hayvan türlerinden biri olan domuzu evcilleştiren kimseyi duymadığını belirterek şöyle devam etti:

"Ben baktım, büyüttüm. Seslendiğimde geliyor. Elimden yiyecek yiyor. Motosikletle veya traktörle bir yere giderken bile peşimden geliyor. Benimle köye kahvehaneye geliyor. Çiftliğimde tavuk, inek, köpek, kedi, keçi, ördek, kaz gibi aklınıza gelebilecek birçok çeşit hayvan var. Bir tek domuz yoktu, o da geldi. Diğer hayvanlar sadece yiyecek için gelir ama Muti, adını söylediğimde hemen koşarak yanıma geliyor.

Yıllarca avcılık yaptım ama Muti'den sonra bıraktım. Mısır tarlası içinde domuzlar yayılıyor, onları avlamak içimden gelmiyor. Evimde domuz bakarken başka bir domuzu öldürmekten çekiniyorum. Kıyamıyorum artık. Bende avcılık bitti. Bundan sonra bana domuz vurduramazlar."

Özdemir, kendini savunabilecek duruma gelince domuzu doğal ortamına bırakacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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