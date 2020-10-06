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Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
|06 Ekim 2020 11:40
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Hatip Mahallesi'deki Fatih Camisi'nin bahçesinde ağaçlık alanda bir kişinin sırtından bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ve savcının yaptığı incelemede ölen kişinin Burak Işık (31) olduğu tespit edildi.
Ceset, inceleme için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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