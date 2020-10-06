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Bursa'da suç örgütü operasyonunda biri polis 3 şüpheli tutuklandı
Bursa'da organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri polis 3'ü tutuklandı.
|06 Ekim 2020 11:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, üye olmak, yönetmek, örgüt kapsamında nitelikli yağma, tehdit ve yaralama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
Adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 429 tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirilen 7 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru S.S. ile G.B. ve R.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyet müdürlüğünden salıverildi.
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