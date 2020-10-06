Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
ışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
|06 Ekim 2020 12:17
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Dağlık Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de görüşeceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor'
06 Ekim 2020 11:15
|AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
06 Ekim 2020 11:13
|Bahçeli: Bu nedenle TTB kapatılmalı diyorum
06 Ekim 2020 10:58
|'Suriyelilerin güvenli dönüşü gündemimizde'
06 Ekim 2020 08:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gidiyor
06 Ekim 2020 07:58
|Kamuya personel alımlarında 'dünür' kriteri
06 Ekim 2020 01:53
|İBB Başkanı İmamoğlu maske sorusuna 'yetersiz' dedi
06 Ekim 2020 01:26
|6 Ekim 2020 'HSK' kararı yayımlandı
06 Ekim 2020 01:09
|İYİ Parti'de kriz: Katılmama kararı aldılar
06 Ekim 2020 01:02
|Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06 Ekim 2020 00:52